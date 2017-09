REGGIO EMILIA – Rimini, Firenze, Roma: negli ultimi giorni ci sono stati diversi episodi di violenza sulle donne e in Italia non si parla di altro. Ora ci si mette anche un ottico di Reggio Emilia che ha realizzato un cartellone pubblicitario in cui c’è una fotografia di una ragazza bionda in reggiseno, jeans e tacchi con la scritta: “Fidati… te la do GRATIS”. Per poi aggiungere in piccolo sotto: “La montatura”.

La foto l’ha diffusa Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, con un post su Facebook. Fratoianni ha scritto: