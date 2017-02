Telefono di Adolf Hitler all’asta: potrebbe valere mezzo milione di dollari

ROMA – Il telefono personale di Adolf Hitler, che aveva all’interno del bunker di Berlino, fu portato via da un brigadiere inglese, che se lo tenne in casa di nascosto per trentadue anni. In punto di morte ne parlò col figlio, il quale ora ha deciso di disfarsi della reliquia, che andrà all’asta nei prossimi giorni negli Stati Uniti.

Secondo quanto riporta il quotidiano britannico Mirror, la base d’asta sarà di 28 mila dollari, circa 26 mila euro, ma è certo che il telefono del Fuhrer sarà venduto a qualche collezionista a un prezzo ben più alto, forse anche superiore a mezzo milione di dollari.