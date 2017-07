ROMA – “No comment”. Così Sara Affi Fella nella terza puntata di Temptation Island, andata in onda il 10 luglio, chiosava sulle immagini del fidanzato Nicola Panico, sempre più vicino alla single Antonella. Ma una foto pubblicata sul profilo Instagram di lui, potrebbe ora mettere a rischio l’intero programma. Al terzo falò Sara infatti, sempre più turbata dal comportamento di Nicola aveva lasciato chiaramente intendere di non voler più portare avanti la storia e di voler lasciare l’isola da sola.

Il programma però è registrato e la foto spoiler di Nicola, dimostrerebbe l’esatto contrario. Il calciatore ha infatti pubblicato una vecchia immagine che lo ritrae abbracciato alla sua “piccolina” e in calce un laconico, quanto eloquente, commento: “In love”, con immancabile cuoricino. La foto, come si è detto, non sembra essere recente, ma lascia comunque presupporre un lieto fine a discapito da quanto possano invece pensare gli spettatori a questo punto del programma.

Nessuna foto compromettente invece è apparsa sul profilo ufficiale di Nicola, in linea con gli accordi di riservatezza che i concorrenti sono tenuti a mantenere fino alla messa in onda del programma. Ci saranno conseguenze?