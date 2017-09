ROMA – Bufera su Tiziano Ferro: “Loda le azioni vandaliche solo per vendere”. Il cantante è stato duramente criticato sui social per aver pubblicato su Instagram la foto di una frase scritta su un muro: “Mancanza di senso civico”. Tiziano Ferro ha infatti condiviso una foto con una scritta. Il testo è una parte di una sua canzone. E infatti il cantante ha commentato: “Il fatto che qualcuno scelga una mia frase per urlare il proprio amore su un muro mi commuove sempre. Per un attimo mi sembra quasi che i social network non abbiano rovinato tutto. Detto ciò, grazie ai social network, vi comunico che tra poco uscirà un nuovo singolo”.

Ma subito dopo è scoppiato il finimondo. Come fa sapere Roma Today, il post è finito sul blog Roma fa schifo, che ha dato spazio a critiche e a insulti. Il web si è subito diviso, tra chi ha difeso Tiziano Ferro e la sua buona fede e chi lo ha accusato di aver condiviso l’immagine di un muro imbrattato solo per farsi pubblicità. La pubblicazione del post non è piaciuta nemmeno a Retake Roma, associazione da tempo in prima linea nella lotta al degrado urbano, intervenuta con una lettera aperta al cantante.