Tom Cruise, sedere finto o no? La FOTO del film Operazione Valchiria

LOS ANGELES – Negli ultimi giorni è diventata virale una foto del lato B di Tom Cruise tratta da una scena di Operazione Valchiria. Il sedere, in effetti, sembra molto grande e sproporzionato rispetto al resto del corpo. Qualcuno si è anche chiesto: siamo sicuri che questo è il suo sedere?

“Ciao a tutti, guardate qui per favore, secondo me in una ripresa di Operazione Valchiria, al minuto 5:12, Tom Cruise ha indossato un sedere finto”. Ha scritto un utente su Twitter allegando poi la ripresa in questione. La verità forse non la sapremo mai. Ma intanto la foto ha fatto il giro del mondo.