Donald Trump su Spiegel “sgozza” Statua libertà. E New Yorker spegne la fiaccola FOTO

BERLINO – Un disegno di Donald Trump a figura intera, con un coltello insanguinato in una mano e la testa mozzata della Statua della libertà nell’altra, è la provocatoria copertina di Der Spiegel in uscita domani. La rivista accompagna l’immagine con il titolo “America First”, il motto della campagna elettorale di Trump. Nel disegno, la faccia del presidente non ha lineamenti, tranne che per la bocca spalancata nell’atto di urlare la sua rabbia.

La statua della Libertà a fiaccola spenta. E’ questa invece la copertina ad alto valore simbolico che ha scelto il New Yorker per il numero del 13-20 febbraio. La celebre rivista americana, che alla fine del mese festeggia anche i suoi 92 anni di storia, ha scelto il monumento per eccellenza di New York e in generale dell’America per manifestare il suo dissenso contro le politiche d’immigrazione di Donald Trump.

Via il fuoco dalla fiaccola, al suo posto solo una scia di fumo. ‘Liberty Flame’s Out’ è stata realizzata da John W. Tomac e come lui stesso ha spiegato, “la Statua della Libertà, con la sua fiaccola splendente, era la visione che dava il benvenuto ai nuovi immigrati e allo stesso tempo era il simbolo dei valori americani. Ora sembra che stiamo spegnendo la fiaccola”. Con i suoi 93 metri d’altezza, Miss Liberty domina la baia di Manhattan a New York. La statua raffigura una donna che indossa una lunga toga e sorregge nella mano destra una fiaccola, simbolo del fuoco eterno della libertà. La corona in testa a sette punte, invece, rappresenta i sette mari o i sette continenti.