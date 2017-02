Tumori su tutto il corpo: Dudjai non riesce quasi più ad aprire gli occhi FOTO

BANGKRAN – Un uomo di 69 ha il corpo ricoperto di cisti che non gli permettono quasi più di aprire gli occhi. Sudaj vive a Bangkran in Thailandia. Ha 69 anni e due figli. Su tutto il copro ha dei grumi gonfi che, come racconta il Daily Mail, non permettono all’uomo quasi più di aprire gli occhi.

Sudjai non esce quasi più di casa dato che a suo dire spaventa la gente e specialmente i bambini. All’uomo è stata diagnosticata a dieci anni la neurofibromatosi, rara condizione della pelle che provoca tumori su tutto il corpo. La sua famiglia non è mai stata in grado di pagare le cure mediche e così in sei decenni la condizione di Sudijai è progressivamente peggiorata. Nonostante i grumi abbiano delle dimensioni notevoli e siano sempre in crescita, non si tratta di una patologia cancerogena.

Malgrado la malattia, Sudijai non ha evitato di mettere al mondo dei figli ed ora la figlia di 36 anni ha iniziato a mostrare i segni della stessa rara malattia. Nel frattempo il figlio, un operaio e l’unica fonte di reddito della famiglia, ha postato le foto sui social chiedendo aiuto economico per la sorella, sperando così di riuscire ad impedire che la situazione peggiori.