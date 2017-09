Ufo ad Arezzo: misterioso oggetto volante di forma circolare FOTO

AREZZO – “Ufo ad Arezzo“: un misterioso oggetto volante è stato avvistato lo scorso 5 settembre nei cieli della città toscana. La foto del presunto velivolo alieno è stata inviata da un “maturo e stimato professionista aretino” al Corriere di Arezzo.

L’uomo, che preferisce non svelare la sua identità, si trovava alla Fiera Antiquaria, che si svolge ogni mese ad Arezzo. Stava camminando su un prato quando ha notato una donna che aveva lo sguardo rivolto al cielo. Alzando gli occhi anche lui ha visto un oggetto di forma circolare di colore celeste-grigio. Per quel che riguarda la dimensione, considerando la distanza, poteva essere grande come un elicottero.

Come spiegare il curioso avvistamento? C’è chi ritiene possa essere stato solo un drone in volo, inviato in cielo per fare delle riprese dall’alto. La forma circolare del velivolo non sembrerebbe tuttavia supportare questa tesi, considerando che l’oggetto fotografato non aveva neanche le piccole zampe tipiche del drone. Allo stesso tempo, non c’è alcuna prova scientifica che autorizzi gli ufologi a considerare l’Ufo in questione una navicella aliena.

In base a quanto riferito lo scorso febbraio da La Nazione, la Toscana risulta essere la “capitale” degli avvistamenti per quel che riguarda i casi denunciati ai carabinieri e registrati dall’Aeronautica Militare italiana come Ovni, cioè oggetti volanti non identificati. Di questi casi, quelli “ufficiali” registrati, il 40% riguarderebbe proprio la Toscana.