Ufo in Australia: oggetto volante non identificato nei cieli di Sydney

SYDNEY – “Ufo in Australia“. Un oggetto volante non identificato è stato fotografato lo scorso 5 luglio ad Avalon Beach, località costiera situata 37 km a nord di Sydney (Australia). Ad immortalare il misterioso velivolo è stato un fotografo di Narrabeen, Gus Medero, che si trovava in spiaggia all’alba per realizzare alcuni scatti. L’Ufo non aveva forma sferica, ma leggermente allungata.

“Non so davvero dirvi cosa sia, non ho mai visto niente di simile“, ha detto Medero, come si legge su Daily Telegraph. “L’oggetto è rimasto in volo per dieci minuti nello stesso punto prima di galleggiare all’orizzonte, poi volare via e sparire”, ha spiegato un altro testimone, che ha ironizzato: “Non sono uno che crede a Ufo o fantasmi o qualcosa di simile, ma mi fa sorprendere. Un ragazzo ci ha fatto uno scherzo, dicendo che sono i nordcoreani che hanno inviato un missile”.

Anche l’Aviazione non è stata in grado di svelare la vera natura dell’oggetto volante, definendolo “un mistero”. C’è chi ritiene possa essersi trattato solo di un drone, sebbene volasse troppo lontano sull’orizzonte. Forse solo un aereo, ma l’aviazione sarebbe stata certamente in grado di identificarlo. Rimane aperta anche l’ipotesi bolide. Come sempre accade in questi casi di presunti avvistamenti di Ufo, le foto e i video non sono mai troppo chiari. Ma tanto basta, per chi vuole crederci, a considerarli tali.