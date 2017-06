MYKONOS – Giulia De Lellis e Andrea Damante stanno trascorrendo un periodi di vacanze a Mykonos in Grecia. La coppia nata a “Uomini e Donne”, dopo aver fatto tappa in Sicilia ha proseguito la vacanza a Mykonos. Davanti al tramonto greco, Giulia non ha resistito e ne ha approfittato per realizzare uno scatto da condividere sui social. Girata di schiena e con indosso solo un perizoma, una mano copre il seno l’altra tiene un bicchiere di champagne. la De Lellis regala uno scatto che lascia ben poco all’immaginazione.

Da un anno l’ex tronista Andrea e Giulia fanno sognare i loro ammiratori. Tra i due non si è registrata né una crisi né presunti tradimenti. Sembra andare tutto a gonfie vele per la coppia nata in tv e la conferma arriva ora anche da questi scatti.