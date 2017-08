HOUSTON – I pazienti in una casa di cura di Houston, domenica 27 agosto sono stati salvati dopo essere intrappolati dalle inondazioni provocate dall’uragano Harvey. Gli anziani che si trovavano in cura a “La Vita Bella” di Dickinson nella contea di Galveston in Texas, sono stati messi in salvo dopo la diffusione, sul web, di una foto che li ritrae mezzi sommersi sott’acqua.

La foto mostra alcune donne che si aggrappano ai loro beni con l’acqua torbida che ha ormai raggiunto l’altezza delle braccia. Trudy Lampson, la proprietaria della casa di cura, ha inviato la foto alla figlia e al proprio genero, Kim e Timothy McIntosh, che vivono in Florida.

Kim e Timothy ha condiviso le immagini su Twitter e da qui si è messa in moto la macchia dei soccorsi malgrado i dubbi sull’autenticità delle foto.

Nella sola città di Houston sono sono state salvate mille persone dagli allagamenti provocati dall’uragano Harvey, ora declassato a tempesta tropicale ma di proporzioni “epiche” per la quantità di pioggia. Per tutta la la città di Houston è stata diramata l’emergenza allagamenti, con spostamenti praticamente impossibili, secondo il National Weather Service (Nws). Lo stesso servizio meteo ha riferito che sono state riportate cinque vittime. Nelle ultime 24 ore, il Nws ha detto che sono stati registrati 61,2 centimetri di acqua tra Houston e Galveston, sulla costa. E continua a piovere incessantemente. “Gli allagamenti nell’area di Houston “potrebbero essere di proporzioni storiche”, ha rimarcato il servizio meteo nazionale. A complicare i soccorsi il forte vento

Migliaia di persone sono rimaste senza elettricità e la guardia costiera di Houston ha richiesto più elicotteri, l’unico mezzo con cui ci si può spostare. Gli esperti prevedono un altro metro di acqua prima che Harvey si allontani. In alcune zone piovono tra i 10 e i 15 centimetri di acqua all’ora. Alcune persone sono rimaste intrappolate nelle loro case, compresa una donna in travaglio, aiutata da volontari, secondo quanto riferito dalla guardia costiera che ha ricevuto la chiamata.

La gente fugge a piedi, con figli e animali domestici in spalla, con l’acqua che gli arriva fino alla vita e dove sono stati visti anche serpenti. Il presidente Trump ha detto che verrà in Texas non appena possibile, plaudendo al lavoro dei soccorritori.