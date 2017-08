ROMA – Vanessa Incontrada è rimasta protagonista di una piccola disavventura che ha fatto preoccupare i fan. L’attrice e showgirl italo spagnola famosa per la sua bellezza e simpatia, si è mostrata su Instagram con un’espressione imbronciata e una benda sull’occhio destro. I fan l’hanno subito tempestata di numerosi messaggi che si sono presto informati sulle sue condizioni di salute.

L’attrice come didascalia al suo scatto ha spiegato l’accaduto così: “Mi sono fatta la bua, ma nulla di grave. Besitos Amigos”. La preoccupazione dei follower non si è certo placata, anzi sui social i seguaci della bella attrice hanno continuato insistentemente a chiederle che cosa fosse accaduto. La bella conduttrice è così intervenuta spiegando che “un trucco ha fatto allergia all’occhio”. “Nulla di grave – puntualizza la Incontrada – e grazie per i messaggi“.

A questo punto, i follower sembrano essersi tranquillizzati e sulal bacheca della Incontrada sono cominciati ad arrivare messaggi che le hanno augurato una pronta guarigione.