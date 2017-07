Vasco Rossi, Facchinetti insultato per questa frase: “Più gente al #ModenaPark che in Molise” FOTO

ROMA – “C’è più gente al #ModenaPark che in Molise”. Sui social scoppia la polemica per questo tweet di Francesco Facchinetti dedicato al mega concerto di Vasco Rossi, che si è tenuto a Modena per i suoi 40 anni di carriera e a cui hanno partecipato più di 220mila fan.

Critiche alla sua affermazione dai residenti della piccola regione d’Italia, in realtà più popolosa dei 220mila del Modena Park (gli abitanti, in Molise, sono 314mila) e più popolosa dell’ancora più piccola Valle d’Aosta che di abitanti ne conta solo 128mila.

Tra i vari tweet anche quello di Gennarino Esposito che scrive: “C’è più gente al concerto di #Vasco che cellule neuronali nella tua scatola cranica. Ma è come vincere facile. Troppo facile” e chi lo accusa di esistere solo perché “tuo padre è Qualcuno tu sei la sua ombra”.