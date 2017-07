Vasco Rossi Modena Park, Paolo Bonolis e la camicia hawaiiana FOTO

MODENA – Paolo Bonolis è finito nel mirino dei fan di Vasco Rossi. I fan, infatti, sono rimasti delusi dal fatto che la Rai non abbia mandato in onda integralmente il concerto. Il concerto, infatti, spesso è stato interrotto da Paolo Bonolis. Per accordi, in effetti, la Rai non poteva mandare in onda il concerto integralmente ma solo una parte.

Così bersaglio delle critiche è diventato il conduttore dell’evento Paolo Bonolis. Su Twitter una pioggia di commenti più o meno ironiche si sono abbattute sul conduttore a partire dalla camicia hawaiiana indossata per l’occasione.