Vasco Rossi. Modena Park vista dall’alto: marea di fan, sono 220mila FOTO

MODENA – Quelle che seguono sono immagini davvero incredibili. mostrano i 220mila spettatori accorsi a Modena per il concerto di Vasco Rossi. Il rocker le ha caricate sul proprio profilo Facebook con un messaggio ai fan: “Eccovi qui…”

Verso il l pomeriggio di sabato, l’arena del Modena Park si andava sempre più riempendo fino ad arrivare a sera raggiungendo la cifra record di 220mila persone. E Modena, con i suoi 180 mila residenti ufficiali e i 220 mila della combriccola del Blasco, per un giorno diventa così il 14esimo comune più popoloso d’Italia.

Vasco è arrivato al Modena Park a bordo di un elicottero, lo stesso da cui ha scattato queste foto. Partito da Rimini, è atterrato a un paio di km ed è poi arrivato in macchina dal parco Ferrari. “E’ una grande festa. Oggi Modena è la capitale mondiale del rock. Questo è un concerto contro la paura e io sono qui per portare un po’ di gioia. Sono molto eccitato”, ha detto il rocker prima di rifugiarsi nei camerini.

Alle 21 in punto, con il saluto al sole che campeggiava sui megaschermi, è iniziata la festa al Modena Park per i 40 anni di carriera di Vasco Rossi. Il rocker, in giacca di pelle, tra i boati dei 220 mila, ha dato il via ai festeggiamenti con Colpa d’Alfredo.