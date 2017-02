Vasto, le immagini dell’incidente che ha ucciso Roberta Smargiassi

VASTO – Il quotidiano abruzzese Il Centro ha pubblicato alcuni scatti dell’incidente che nel luglio 2016 ha ucciso Roberta Smargiassi. Riprese dalla telecamera puntata sull’incrocio tra corso Mazzini e viale Giulio Cesare, le immagini mostrano la macchina di D’Elisa che travolge lo scooter della donna. Il video ora è stato consegnato al magistrato e agli avvocati ed è agli atti per capire la dinamica dell’incidente che avrebbe portato ad una condanna o ad un’assoluzione per omicidio stradale. Avrebbe perché, come si sa per la vicenda che ormai viene chiamata la “tragedia di Vasto”, Italo D’Elisa è stato ucciso dal marito della Smargiassi, Fabio Di Lello.

Sono le 23,45 del primo luglio 2016. Come scrive Il Centro