VERONA – Dora B. è una ragazzina di 15 anni, nata in Italia da genitori ghanesi arrivati circa 30 anni fa. Dora ha presentato regolare domanda per essere ammessa al Canta Verona Music Festival. La sua domanda è stata però respinta dagli organizzatori che si sono giustificati dicendo che non accettavano stranieri.

Dora è però di nazionalità italiana: la sua unica “colpa” è di avere la pelle nera. La ragazzina, per questo motivo ha insistito: “Ho la cittadinanza italiana, posso partecipare, no?”. “No!!! Italiani si nasce, non si diventa e si nasce da genitori italiani...Io la penso così ed è riservato solo a italiani di fatto”. Questa la risposta, con Dora B. che ci resta malissimo.

A questo punto la ragazzina chiede aiuto al fratello 24enne, che contatta l’organizzatore perché le chieda scusa. Le scuse arrivano però, solo dopo che Dora diffonde su Facebook gli screenshot della conversazione con l’organizzatore. Repubblica decide così di contattare l’organizzatore, S.P. che spiega la vicenda in questo modo:

“Ho 42 anni, faccio questo mestiere da 24. Non sono razzista, la mia ragazza è straniera e ho amici di ogni nazionalità”. E allora, perché quella risposta. Anche in questo caso, S.P. non si tira indietro: “Ricevo tanti contatti su Facebook. Ma come faccio a sapere chi c’è dietro quel profilo? Mi rendo conto di aver sbagliato a scrivere quelle cose, ma non sapevo con chi avessi realmente a che fare. Credevo fosse uno scherzo, una provocazione. Comunque, quella è la mia opinione, non credo di aver commesso un reato. E invece qui mi rovino la vita”.

L’organizzatore si dice lontano da appartenenze partitiche, ma sui suoi profili non nasconde convinzioni di destra. Lei può avere tutte le simpatie che vuole, insistiamo, ma cosa c’entrano con il concorso canoro? Cosa dice il regolamento? “Che possono partecipare solo gli italiani, maggiorenni, professionisti, autori di musiche originali e diplomati al Conservatorio”. Piccolo inciso: il Canta Verona era una gara “pop”, non un concorso per orchestrali o cantanti lirici. In ogni caso, l’organizzatore avrebbe potuto escludere Dora semplicemente per il suo essere minorenne. Ma l’organizzatore ha preferito rimarcare quel suo non essere “italiana di fatto””.

“Cosa è accaduto dopo? “Mi ha contattato il fratello. Io ho chiesto scusa, più e più volte. Mi sono anche offerto di ospitare la ragazza in qualche evento futuro, perché il Canta Verona non lo faccio più. Le ho anche proposto di cantare dietro compenso. Ma è stato inutile. Il fratello mi ha detto semplicemente: ora ti sputtano”. Emmanuel, il fratello di Dora, conferma questo particolare. Ma lo circostanzia con precisione. “Gli ho scritto che doveva chiedere scusa a mia sorella. Lui mi ha risposto che non è un razzista ma che quella è la sua opinione. Io ho cercato di fargli capire che il problema non sono le sue opinioni, il problema è scrivere che un concorso è riservato a cittadini italiani e che mia sorella non lo è perché è figlia di genitori non italiani. Quando invece anche loro lo sono. Io ho insistito per le scuse, perché mia sorella stava vivendo la cosa con grande disagio e aveva bisogno di sostegno. E siccome sono molto diretto, gliel’ho detto. Gli ho anche detto: se chiedi scusa non ti denuncio. E lui alla fine ha chiesto scusa, ma soltanto dopo che mia sorella aveva diffuso gli screenshot e la storia iniziava a girare”.

“Emmanuel ha 24 anni ed è nato in Italia. “Sono un ingegnere, mi occupo di trasmissione di potenza in campo agricolo e industrale. I miei sono originari del Ghana, in Italia da trent’anni. Noi siamo la seconda generazione, mia sorella col Ghana ha poco a che fare. Ma se qualcuno le dice che non è italiana, finisce col trovarsi psicologicamente in una terra di mezzo. Io sono nato e cresciuto a Verona, ho vissuto episodi simili e sono forte. Ho reagito con i miei titoli, ho una consapevolezza. Ma mia sorella non è abituata, deve andare in terza liceo classico. Per questo mi sono agitato”. Denuncerà davvero l’organizzatore per discriminazione? “La prima cosa che mi preme chiedervi è di non diffondere le sue generalità. Io sono un lavoratore e capisco cosa vuol dire essere mandati in pasto all’opinione pubblica. Ma lo denuncerò. Non per vendetta. E’ una questione morale che va oltre noi. Se non lo facciamo noi, che siamo qui da trent’anni, chi è in Italia da meno farà altrettanto, portando a un circolo omertoso. E la vicenda non avrebbe l’importanza che invece deve avere. L’organizzatore si è inventato una sua Costituzione. E gli è andata anche bene, perché se fosse successo a Londra o a Berlino le conseguenze sarebbero state ben diverse”.