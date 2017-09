ROAM – Victoria Beckham si fa ritrarre mentre stira durante il backstage della sfilata collezione primavera estate 2018 firmata dall’ex Spice Girl. Lo scatto ha ricevuto tanti commenti ironici e oltre 160mila like e moltissimi commenti ironici. Nella foto, Victoria ha l’asse da stiro davanti e il ferro in mano. Il messaggio sembrerebbe il seguente: quando è a lavoro, Victoria vuole far sapere al mondo che è pronta a sporcarsi le mani.

Io Donna racconta di un altro scatto in cui Victoria appare sul tapis roulant con i tacchi 12. Proprio per questo motivo, si pensa che lo scatto postato dalla sfilata possa essere solo una foto ironica. Scrive infatti Io Donna: