TORINO – “Io non ci sto a sgobbare tutto il giorno in un call-center per 600 euro al mese. Meglio fare la escort e la p*******r”. Lo dice senza giri di parole la 23enne Victoria Yuki, in un’intervista concessa al quotidiano Libero. La ragazza italiana, che attualmente vive a Torino, è diventata una star dei film a luci rosse in Giappone. In terra nipponica si è fermata due anni per affermarsi nel mondo dell’h**d e al suo rientro in Italia, ha voluto raccontare la sua storia.

“La mia – racconta – è una vocazione. Fin dai tredici anni, ben prima di avere il primo rapporto s******e, ho capito che avrei fatto questo tipo di professione. Mentre le mie amiche collezionavano figurine dei cartoni animati, io raccoglievo le card delle attrici h**d giapponesi e brandelli di biancheria intima da loro usata, che acquistavo online. Ero abbagliata dalla loro raffinatezza”. “Nutrendo ambizioni nel settore – prosegue Yuki – mi sono iscritta al sito ragazze in vendita e ho iniziato con le video-chat. Guadagnavo solo un euro al minuto. Tuttavia, è stata un’ esperienza che mi ha convinta ancora di più che quella era la mia strada”. E dalle chat al primo cliente in carne ed ossa il passo è stato breve: “La prima volta non ha suscitato in me disagio o sensi di colpa. L’ho vissuta come una cosa del tutto naturale”.

Da quel giorno ha proseguito la sua carriera nel mondo e*****o: “Non accetterei mai meno di 300 euro all’ora per un cliente. Mentre per le scene di s***o nei film vado dai 150 in su, Tante miei colleghe si accontentano anche di 50 o 100 euro; io, invece, sono costosa e selettiva. Ai trentenni preferisce i consumatori settantenni in quanto sono più capaci di cogliere il valore di quell’intimità”.