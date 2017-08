ORVIETO – Virginia Casalicchio è un arbitro di 27 anni della sezione di Orvieto in provincia di Perugia. La giovane, domenica scorsa ha diretto l’amichevole tra Orvietana e Pontevecchio e non è di certo passata inosservata. La giovane infatti, la posto della divisa ufficiale da arbitro di calcio si è presentata in campo con un completino attillato nero, abbinato a shorts e canottiera.

La ragazza è regolarmente iscritta all’Aia dal 2007. Adesso però rischia la sospensione da parte della Procura Arbitrale per aver condotto la partita senza autorizzazione: “A fronte di quanto accaduto siamo stati costretti a effettuare una segnalazione alla Procura Arbitrale, che prenderà le sue decisioni” ha commentato il presidente del Comitato regionale umbro, Luca Fiorucci.

Virginia, che nella vita di tutti i giorni è titolare di un negozio di abiti da sposa, risiede non lontano dallo stadio “Muzi” di Orvieto. Domenica pomeriggio si stava allenando, quando un collaboratore dell’Orvietana le ha chiesto un favore: “Dai, puoi arbitrarci la partita?”.

La ragazzo ha accettato ed è scesa in campo per dirigere i 90 minuti fra la squadra di casa, che disputa il campionato di Eccellenza, e la Pontevecchio, che invece gioca in Promozione. Quanto deciso da Virginia è stato un autogol. Scrive infatti La Nazione, che