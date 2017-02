Virginia Raggi e la beffa su Wikipedia: “Sindaco a sua insaputa” FOTO

ROMA – Virginia Raggi è nata a “Montagna del Sapone” ed è sindaco di Roma, “ma a sua insaputa“. Queste le informazioni biografiche della sindaca del Movimento 5 stelle ritoccate sulla popolare enciclopedia online Wikipedia. Il sito ha provveduto prontamente a modificare le informazioni della Raggi, riportando quelle originali, ma intanto qualcuno si è divertito a modificarle e a beffarsi della sindaca, coinvolta in diversi scandali, indagini e per ultima la vicenda poco chiara della polizza di Salvatore Romeo di cui lei era beneficiaria, ma “a sua insaputa” anche in questo caso.

Dopo le recenti vicende che hanno portato il sindaco M5s alla ribalta nella cronaca quotidiana, vicende che non contemplano i suoi successi come amministratrice della Capitale ma problemi giudiziari e di gestione dei suoi collaboratori, ora anche il popolo di internet si diverte a beffare la povera Raggi.

Sulla pagina dell’enciclopedia libera e online Wikipedia il 4 febbraio per qualche ora, finché l’errore non è stato corretto, ecco allora che come luogo di nascita qualche divertito utente scrive “Montagna del Sapone”. Sulla carica rivestita invece si legge “sindaco di Roma”, ma con una ironica precisazione che è “a sua insaputa”. I revisori del portale hanno subito rimediato alle modifiche ironiche, ma un sorriso agli utenti è stato strappato.