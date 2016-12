Wanda Nara, FOTO su Instagram fa infuriare Icardi

MILANO – Una foto su Instagram di Wanda Nara ha fatto arrabbiare Mauro Icardi. A far infuriare l’attaccante e capitano dell’Inter non tanto la foto (con una scollatura esagerata) ma la didascalia scritta da Wanda: “Sin tetas no hai paraìso”. Cioè: “Senza tette non hai paradiso”. Come riporta Novella 2000, l’attaccante non avrebbe gradito.

La settimana scorsa infatti l’Inter si è riunita per la cena di Natale e, direttamente dal loro profilo Instagram, Wanda Nara e Cristina Morales, rispettivamente la moglie di Icardi e la moglie di Medel, hanno aggiornato i loro follower con più di una foto dell’evento.

C’è una foto che è subito rimbalzata sui siti e vede le due nerazzurre insieme, seguita appunto dalla frase “Sin tetas no hay paraíso”.