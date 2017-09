ROMA – Una normale pubblicità di un negozio di alimentari svedese, in Italia assume un significato completamente diverso. Si tratta di “We love fika”.

L’ultima parola, in svedese significa “fare colazione” o “prendere il caffè”. Gli italiani l’hanno ovviamente interpretata in maniera diversa ed hanno dato il via a battute e commenti molto diversi. “A chi lo dici”, è una delle risposte tra le più gettonate.