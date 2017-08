NIZZA – Lo yacht dell’imprenditrice Diana Bracco in fiamme al largo di Nizza. Per cause imprecisate, a bordo dell’imbarcazione si è sviluppato un incendio importante: una alta colonna di fumo si è levata all’improvviso, visibile da molte miglia di distanza.

E’ intervenuta immediatamente la Capitaneria di porto di Nizza, che ha messo in salvo sia Diana Bracco, sia i suoi ospiti portandoli a terra. Nessun ferito. L’imbarcazione, uno yacht di una quarantina di metri denominato “If Only” è probabilmente irrecuperabile.

“If Only” è uno yacht di 40 metri (per la precisione 39,01) costruito nei cantieri olandesi della società Feadship. In un primo tempo, quando uscì da cantieri di Kaag nel 1974, si chiamava Walanka. Può essere considerata una barca d’epoca. Può ospitare fino a otto passeggeri e un massimo di 9 membri dell’equipaggio. Negli anni scorsi “If Only” era stato al centro di un’inchiesta a Genova nei confronti di Diana Bracco per presunta evasione fiscale (foto Ansa).