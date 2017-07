Zanica, al centro del parcheggio disabili c’è un palo della luce FOTO

BERGAMO – Un bel palo della luce piazzato in mezzo al parcheggio per disabili. Accade a Zanica, in provincia di Bergamo. E’ stato lo stesso sindaco Luigi Locatelli ad immortalare il grottesco errore e a denunciarlo sulla pagina Facebook, “Sei di Zanica se..“.

Il parcheggio appena realizzato, con tutte le indicazioni e la segnaletica del caso, è praticamente inutilizzabile per via di un palo che ne ostruisce l’accesso. La gaffe è probabilmente il frutto di un mancato coordinamento tra gli addetti alla segnaletica e l’Enel.

Nel post il primo cittadino esprime tutto il suo disappunto per la “ridicolaggine” e precisa che la responsabilità non è del Comune. Quella lottizzazione, dice, non è stata ancora collaudata e consegnata alla pubblica amministrazione: “Naturalmente – aggiunge – non verrà mai presa in carico fino a quando non si porrà rimedio a tale ridicolaggine, per non dire altro. Quello che deve fare riflettere non è solo l’abbaglio clamoroso, ma la necessità di mettere al centro la persona debole che non può essere nascosta dietro al nostro palo mentale”.

Tempo due giorni e il sindaco è tornato a dare spiegazioni su Fb: “Il tecnico della lottizzazione privata mi ha spiegato che il palo verrà rimosso non appena Enel lo farà. Quello che vedete è un episodio sfortunato e un po’ stralunato in cui qualcosa (la segnaletica) è arrivata prima di qualcos’altro (la prevista rimozione del palo)”.