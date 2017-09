LONDRA – Miss Regno Unito restituisce la corona dopo che gli organizzatori del concorso di bellezza le chiedono di dimagrire. Zoiey Smale, 28 anni e un figlio, a luglio era stata nominata “Miss Regno Unito” ed avrebbe dovuto prendere parte al concorso di Miss United Continents che si terrà in Ecuador.

Alcuni giorni fa, però, è stata contattata dagli organizzatori del concorso, che le hanno detto che avrebbe dovuto sottoporsi ad una dieta per “perdere più peso possibile”.

Una cosa che ha dato non poco fastidio a Zoiey, come darebbe fastidio ad ogni donna, con l’aggravante che la giovane Miss è una taglia 38 e conosce da vicino i disturbi alimentari.

Così ha risposto senza pensarci due volte che no, non era disposta a dimagrire per partecipare alla fase successiva del concorso.

Sul suo account Facebook Zoiey ha spiegato:

”Io mi piaccio così e non cambierei per nessuno. Mi rammarica che magrezza e bellezza possano essere ancora considerati sinonimi”.

E poi, visto il clamore mediatico suscitato dal suo caso, più unico che raro, ha aggiunto:

“Quando ho scelto di condividere la mia storia non credevo che sarebbe successo tutto questo. Ho ricevuto migliaia di messaggi di supporto e non mi sento sola. Sento di dovervi ringraziare. Alla fine una corona è solo una corona e le ragazze che inseguono solo questo sbagliano. Sono così grata a tutti voi, che avete cambiato questa situazione negativa in positivo. Se potrà mai fare la differenza nella vita di una persona sarò una donna felice”.

(Foto da Facebook)