ROMA – Un uomo rischia di avere una brutta avventura per ben due volte nell’arco di pochi minuti. La piccola autoritaria gialla sta passando con la sua auto su un fiume in piena e come se non bastasse si trova davanti un luogo ed enorme coccodrillo che gli attraversa la strada.

A quanto pare, l’uomo riesce a passare senza essere assalito dal coccodrillo. Le immagini sono state riprese da un drone e diffuse il Kakadu National Parks, nel nord dell’Australia, il luogo in cui si è sfiorata quasi la tragedia.

A quanto pare, si tratta dello stesso punto in cui, qualche mese fa, un 47enne era stato ucciso da un esemplare mentre camminava a piedi.

Video Repubblica Tv