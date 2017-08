SUNSHINE COAST – Quello che sembra un innocuo giardino in realtà nasconde un pitone. Le foto le pubblica la Sunshine Coast Snake Catchers, l’organizzazione che nello stato australiano del Queensland si occupa della caccia di questi rettili. Il giardino sembra perfettamente normale con un prato e un arrampicatore verde che raggiunge la parete e la recinzione di legno.

In realtà non è come sembra. Da qualche parte in agguato in questo cortile c’è un pitone gigante. La Sunshine Snake Spotters ha postato la foto su Facebook chiedendo di individuare la posizione esatta del serpente. Chi ha risposto ha indicato svariati punti sbagliando sempre. Il serpente è infatti nell’angolo destro della foto: si tratta della specie non velenosa che normalmente cresce fino a raggiungere i sette metri.

L’animale vive mangiando principalmente roditori, uccelli e rane. Questi serpenti vengono spesso trovati nei tetti e nelle cavità del muro e sono “estremamente comuni” nelle ultime settimane, scrive il Daily Mail Australia. Ed effettivamente, come anche Blitz Quotidiano ha documentato, di avvistamenti se ne contano davvero tanti.