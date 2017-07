LOS ANGELES – Una balena che sbatte le pinne come se fossero le ali di un uccello, per avanzare nel nuoto: è la prima volta che un esemplare di questi grossi cetacei viene osservato compiere questo movimento, che avvicina le balene ai leoni marini e ai pinguini. In questo modo, infatti, proprio come nel caso dei pinguini, le balene si danno una spinta nell’acqua.

Gli scienziati della Stanford University hanno ripreso una megattera al largo della California che sbatteva così le pinne. Il dottor Paolo Segre, a capo dell’équipe, ha spiegato: “Le balene danno energia alla loro nuotata usando i muscoli della coda. Ma in questo caso abbiamo documentato il primo esempio di una balena che utilizza le proprie pinne per andare avanti, secondo un movimento molto simile a quello degli uccelli che sbattono le ali per levarsi in volo”.

Le pinne delle megattere hanno una superficie irregolare e una forma slanciata rispetto a quelle più corte e lisce delle altre balene. Fino ad oggi gli scienziati pensavano che le pinne fossero usate solo come una sorta di timone per dirigere il nuoto, ma questo video svela un altro utilizzo delle pinne.