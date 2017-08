Bimba rivede il gatto perso da tre anni: la reazione emozionante VIDEO

ROMA – Ritrova il suo gatto dopo tre anni e non riesce a trattenere l’emozione. Protagonista di questa vicenda a lieto fine la piccola Claudia, una bambina inglese che è stata ripresa dai suoi genitori nel momento in cui questi le hanno mostrato per la prima volta il suo amato amico a quattro zampe, ritrovato dopo ben 36 mesi.

Curson, questo il nome del simpatico gattone, appare un po’ spaventato quando si trova davanti la piccola, visibilmente emozionata e quasi incredula. Lei lo abbraccia con tutta la sua forza e poi gli dichiara tutto il suo affetto: “Mi sei mancato così tanto“. “E’ una bella sorpresa vero?”, chiede la mamma della bimba. “Grazia per avermelo riportato”, risponde lei, che ha solo occhi per il suo Cursor.”Tre anni, è tanto tempo”, commenta un’altra delle donne presenti, forse proprio la persona che ha ritrovato il gatto.”Sono contenta che sia di nuovo a casa con voi”, specifica.

La Stampa, nella sua rubrica “Zampa“, dedicata agli animali, parla spesso di storie a lieto fine come quella di Claudia. Una delle ultime è relativa all’adozione di un gatto da parte di una famiglia mentre era in vacanza in un campeggio. “Non avremmo mai potuto lasciarlo lì a morire di fame (…) Quando l’ho preso in braccio potevo sentire fra le mie mani tutte le sue ossa. Evidentemente erano giorni che non mangiava”, racconta su Imgur l’umano che l’ha adottato.