YOUTUBE-FOTO Spirit, il pastore tedesco femmina sopravvissuta a violenze inaudite: ecco cosa le hanno fatto

BUCAREST – Un pastore tedesco femmina è sopravvissuto alla mutilazione degli organi genitali eseguita con un coltello, di parte dei denti rimossi e della coda. Spirit, questo il nome del cane che ha 8 anni, miracolosamente è sopravvissuta ed è stato salvata, moribonda, dalle strade di Bucarest da un gruppo di attivisti che da anni lottano contro il randagismo molto diffuso in Romania, e le violenze che vengono compiute su questi cani. Oltre a Spirit, nello stesso giorno sono stati trovati tre cuccioli brutalmente uccisi. Uno aveva il cranio sfondato, un altro era stato sventrato.

La presentatrice televisiva Anneka Svenska che si è unita al Iapwa, un gruppo di attivisti che operano in diversi paesi europei, ha realizzato un servizio sulla povera Spirit. Al Daily Mail ha raccontato: “E’ stata una esperienza terribile. Era molto difficile da vedere. Di fronte a me avevo una scena straziante. Io e lo staff eravamo tutti in stato di choc”.

Spirit è stata salvata in mezzo alla neve ed è stata scoperta da una donna che ogni giorno nutre i cani randagi del suo quartiere. Anneka ha raccontato che le autorità si dovrebbero attivarsi in casi così gravi ed ha espresso il timore che l’aggressore di Spirit rimanga impunito: “E ‘importante che venga preso, è chiaramente uno psicopatico. Le persone che fanno cose come queste sono pericolose, sono instabili” ha aggiunto la Svenska.

Il cane è sopravvissuta al calvario grazie ad un intervento chirurgico d’urgenza eseguito presso il centro veterinario Dog Rescue Romania. Ora Spirit è stata trasportata in Inghilterra dove verrà curata meglio. “E’ un bel cane. Anche dopo quello che le è successo è rimasta fiduciosa degli esseri umani”.