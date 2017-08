TRENTO – Il pensionato di Cadine (Trento) rimasto ferito nei boschi di Terlago dopo aver avuto un incontro con l‘orsa Kj2 è stato denunciato dal presidente dell’Associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa), Lorenzo Croce. La denuncia riguarda i reati di falso ideologico e di maltrattamento di animali.

Secondo quanto riferito martedì primo agosto a Radio 3 Scienza da Claudio Groff, responsabile settore grandi carnivori, servizio foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento, sarebbe infatti stato il pensionato ad aggredire per primo l’animale e non viceversa. “Secondo quanto aveva dichiarato l’uomo – ricorda Croce – l’orsa lo aveva inseguito ed attaccato e lui si era salvato a stento lanciandosi in un burrone, e dopo due soli giorni lo stesso uomo aveva fatto denuncia alla Provincia per chiedere un risarcimento danni ed aveva sostenuto che quell’orsa era da uccidere perché pericolosa”.

“Con le sue menzogne e le dichiarazioni fuorvianti – sottolinea Croce – l’uomo ha indotto la Provincia di Trento ed il ministero ad aprire una vera e propria caccia all’orsa, con il rischio che la stessa orsa fosse soppressa; non solo aggredendo l’orsa con il bastone ha compiuto il reato di maltrattamento di animali, così come lo ha compiuto mettendo a rischio la vita del suo cane”.