Cucciolo di panda prova ad attirare attenzione della madre ma lei... VIDEO

CHENGDU – Un cucciolo di panda cerca in tutti i modi di attirare l’attenzione della madre. Quest’ultima però non è affatto interessata al piccolo e preferisce continuare a mangiarsi il suo bambù. La scena è stata ripresa in un santuario per panda che si trova a Chengdu in Cina ed è stata postata su Twitter dall’emittente Cgtn.

La cosa che colpisce del filmato è la decisione drastica che ad un certo punto prende il genitore: mamma panda decide infatti di spingere giù per un pendio il piccolo come a voler dire: “non mi scocciare”. La clip finisce qui. Il piccolo atterra in basso e non sembra farsi male.