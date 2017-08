ROMA – Eclissi 21 agosto mette le ali della libertà ai salmoni atlantici. La fuga nel Pacifico. Pur digiuni di cose astronomiche, migliaia di salmoni atlantici segregati ed allevati nelle vasche di acquacultura della costa occidentale degli Stati Uniti, forse non aspettavano altro, ci speravano: e il 21 agosto, il dio dei pesci li ha accontentati con una spettacolare eclissi di sole. Mentre a milioni, Trump e moglie compresi, se ne stavano con occhiali da sole e naso in su a osservare il cielo, loro approfittavano di “maree eccezionalmente alte e correnti coincidenti con l’eclissi solare” per darsi alla fuga, alla conquista della libertà e dell’oceano Pacifico.

La nota è dell’azienda canadese Cooke Aquaculture di Cypress Island, Stato di Washington: gli scienziati sono un po’ riluttanti a collegare i due eventi, eclissi solare e la più grande evasione di massa della storia. fatto sta che è scattato l’allarme, perché a rischiare adesso sono i salmoni pacifici, che per definizione sono meno aggressivi dei cugini atlantici. I quali, l’avanguardia di 4/5mila esemplari delle 300mila stipate nelle vasche, si ripromettono di colonizzare il Pacifico.