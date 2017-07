Empoli, il cane Batman fiuta la droga nel centro profughi e fa arrestare lo spacciatore

EMPOLI – Il suo nome è Batman e ha un fiuto formidabile: è grazie a lui se i carabinieri di Empoli (Firenze) sono riusciti a sgominare un nascente traffico di droga al centro profughi di via Verdi. Lo spacciatore, un senegalese di 41 anni, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutto è avvenuto nella mattinata di martedì 11 luglio: i militari hanno effettuato un controllo al centro di accoglienza di via Verdi accompagnati dal cane Batman. All’interno della struttura sono stati rinvenuti oltre 50 grammi di hashish già divisi in piccole dosi. Altre bustine di marijuana sono state invece fiutate dal cane nascoste sotto una panchina in via Buozzi.

