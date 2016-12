Gatto con pelo arruffato: gli rasano due chili di “dreadlock” FOTO

Pubblicato il 22 dicembre 2016 12:03 | Ultimo aggiornamento: 22 dicembre 2016 12:03

PITTSBURGH – Un bel gatto tartarugato, per anni ha vissuto con il pelo arruffato che col tempo si è trasformato in una sorta di pelliccia che assomiglia ai”dreadlock”, i capelli che portano i rasta giamaicani. Hidey, questo il suo nome, apparteneva a Paul Russel, un anziano di 82 anni con l’Alzheimer che non è stato più in grado di prendersi cura di lui. Il micio è in sovrappeso ed è stato portato al Shelter Animal Rescue League & Wildlife center di Pittsburgh in Pennsylvania dove è stato rasato.

Il proprietario di Hidey ora è finito in una casa di cura. Il gatto, scrivono i volontari di Pittsburgh su Facebook, è stato preso in cura da loro e poi consegnato al parente che ha portato Russell nella casa di cura. Scrivono i volontari su facebook: “La nostra squadra medica ha raso chili di pelo intrecciati sul suo corpo e, manco a dirlo, questo gatto si sente molto meglio ora.” Hidey è stato preso in cura dal parente del precedente proprietario, che l’ha scoperto per caso a casa dell’82enne. “In un primo momento ho pensato che fosse un gatto che aveva una coperta che stava trascinando”. Il micio, una volta scoperto è corso in cantina. Il parente del proprietario lo ha seguito con una torcia elettrica e lo ha trovato spaventato in un angolo.

Ad Hidey sono stati tolti due chili di pelliccia. Il personale del centro ha raccontato di non aver mai visto niente del genere prima. Hidey ha 14 anni. Nella casa di Russell e di sua moglie Jill, vive anche un altro gatto, Siam, di 17 anni. Non è chiaro se anche questo secondo gatto sia stato portato via oppure no. La Western PA Humane Society ha scritto su Facebook un paio di giorni fa che i “nuovi proprietari del gatto ci hanno detto che Hidey è rimasto nascosto sotto il letto della sua nuova casa per molte. Ora inizia a stare più tranquillo ed anche a fare le fusa”.