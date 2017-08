YOUTUBE Gatto fa cadere a terra la cornice: in casa scatta l’allarme, scoppia il panico

MIAMI – Dante Gutierrez è un ingegnere che vive a Miami in Florida. Un video ripreso dalla sua telecamera di sorveglianza notturna riprende uno dei suoi quattro gatti che fa cadere a terra una cornice attivando l’allarme della casa.

Tom, il gatto che fa cadere la cornice, resta sdraiato sul tavolo. Un altro micio invece scappa via spaventato. In casa scatta l’allarme e Gutierrez, come mostra il filmato nel frattempo diventato virale, corre nel pieno della notte per disattivare il tutto.

A quanto pare, secondo quanto racconta il Daily Mail, non è la prima volta che in questa casa accade una cosa del genere.