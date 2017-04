Hana, il micio dagli occhi grandissimi conquista Instagram: 250mila follower FOTO-VIDEO

ROMA – Hana è un simpatico micio che ha tre anni e più di 250mila followers su Instagram. La sua particolarità, come mostrano le foto postate su Instagram sono gli occhi grandi.

Si tratta di uno Scottish Fold, varietà di felini originaria della Scozia noto per la caratteristica di avere le orecchie piegate. Ma quello che lo distingue molto più dagli altri sono appunto proprio gli occhi grandissimi, che lo fanno assomigliare ad un manga. Non è un caso che il micio vive con altri suoi simili proprio in Giappone.

In Rete tutti vanno pazzi per lui. A seguire anche un video in cui Hana lecca con gusto uno snack.