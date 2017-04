CAMBRIDGE – Un gatto con sole tre zampe è diventato la mascotte della biblioteca dell’Università di Cambridge. Tra un libro e l’altro Jasper si avvicina agli studenti e si fa coccolare, aiutandoli a superare lo stress dello studio prima degli esami.

Fulvio Cerutti sul quotidiano La Stampa scrive che il povero Jasper ha perso una delle sue zampe in un incidente d’auto epoi è stato abbandonato dai suoi proprietari. La Cats Protection lo ha curato e ha cercato una nuova famiglia, ma ad adottare il gatto è stato Simon Frost, vice bibliotecario dell’università inglese. Un giorno ha deciso di portarlo con sé al lavoro e il bel micione è diventato la mascotte degli studenti:

“In men che non si dica il gattone era diventato già il re del nuovo regno iniziando a girovagare per gli scaffali, seguendo i libri e seguendo le raccomandazioni degli studenti. E ha qualcosa che adora: dormire sulle copie del Financial Times, tenendole al caldo prima che uno degli studenti voglia leggere il giornale economico.

«Jasper è molto socievole e ama incontrare le persone – raccontano dall’Università -. Ha tre zampe e quando di muove è un po’ traballante, ma questo non gli impedisce di ispezionare le pile di libri: prende il suo lavoro molto sul serio».

Da quando Jasper è in biblioteca, è diventata la loro mascotte ufficiale. Gli studenti arrivano un po’ prima di studiare per poter trascorrere del tempo con lui. Hanno anche creato una pagina Facebook, Cambridge University Cat Club, di cui Jasper è la mascotte ed è dedicata a quegli studenti che sentono la mancanza dei loro gatti di casa. Una vera e propria epidemia felina”.