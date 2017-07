Jasper in braccio al padrone: il golden retriever star di Instagram ha paura delle scale mobili VIDEO

ROMA – Il cane Jasper su Instagram è una star da quasi 17mila follower. In uno degli ultimi video del seguitissimo golden retriever si vede il cane che viene portato in braccio dal suo padrone. A quanto pare anche ale star hanno paura delle scale mobili. Jasper viene portato in questo modo al piano superiore.

Il video ha ottenuto ben 180mila visualizzazioni Jasper si trova in un grande magazzino e viene anche riconosciuto dai presenti. Molti utenti hanno lodato l’azione del ragazzo e il video è schizzato a 180mila visualizzazioni.