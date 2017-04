Malena la Pugliese testimonial contro chi abusa degli animali, proposta Aidaa

ROMA – Il Presidente di AIDAA Lorenzo Croce ha lanciato un appello alla pornodiva Malena la Pugliese per invitarla a prendere parte a una campagna contro la zooerastia. La zooerastia, ossia la pratica di fare sesso con gli animali, è purtroppo un fenomeno tristemente diffuso che desta molte preoccupazioni nel mondo animalista, in quanto si configura come un reato di sfruttamento e maltrattamento di animali.

Una delle prime petizioni contro questo genere di abusi partì da una veterinaria tedesca presso la cui clinica fu portato un cagnolino gravemente ferito nelle parti basse. La dottoressa lo curò senza rendersi conto inizialmente che l’animale fosse stato vittima di abusi. Solo ad un secondo controllo si accorse dei gravi maltrattamenti subiti dall’animale a scopo sessuale e fece partire una denuncia, alla quale seguirono, petizioni e raccolta di materiale foto e video, finché lo Stato non decise di intervenire.

“Da diversi anni noi chiediamo alle attrici del sesso di farci da testimonial nella campagna di denuncia contro il sesso con animali – ha affermato Lorenzo Croce, Presidente dell’AIDAA – in rete ci sono 3 milioni di video di sesso con animali e quest’anno chiediamo a Malena di farci da testimonial per una campagna contro il sesso con animali e per l’abolizione dei video di sesso con animali. Un orrore spesso a portata di clic anche dei bambini”.