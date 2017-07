ROMA – Un orso da 180 chili si nasconde nel garage di Danielle Backstrom, una donna che vive nel Colorado.

La donna prova a scacciare l’animale con qualche colpo di clacson e non ottiene successo. A questo punto a Danielle non resta altro che urlare. Poi, come mostra il video Facebook, dopo qualche minuto, finalmente, l’orso esce dal garage e la donna chiude il portone.