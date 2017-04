ROMA – Il pappagallo ha imitato la voce del loro padrone per attirare l’attenzione dei cani e poi gli ha lanciato degli acini d’uva, avvelenandoli. Il pennuto probabilmente non sapeva che l’uva contiene una sostanza pericolosissima per i cani, che gli provoca una grave insufficienza renale che potrebbe ucciderli. Se il pappagallo avesse avuto la capacità di ordire volontariamente questo piano, sarebbe stato di certo il delitto perfetto.

Noemi Penna sulla rubrica La Zampa del quotidiano La Stampa scrive che i due maltesi Boris e Cassidy e lo shih tzu Gus della signora Finch hanno rischiato di morire per quell’uva lanciata proprio dal pappagallo. Dopo una corsa al pronto soccorso veterinario: