NOWRA – Una donna che stava lavando i piatti è rimasta scioccata nel vedere un enorme ragno che si pulisce le zanne sul davanzale della finestra. Kate Black ha assistito a questo incredibile spettacolo nella sua casa a Nowra, nel New South Wales, nella tarda serata di venerdì scorso.

La Black ha raccontato al Daily Mail Australia che il tutto è accaduto mentre stava facendo i piatti prima di andare a letto: “Era di fronte a me, sul davanzale della finestra sopra il lavandino”. Nonostante le dimensioni del ragno e il suo aspetto minaccioso, la donna è rimasta impassibile. Ha finito di lavare i piatti ed ha scattato una foto col telefonino.

“Per fortuna è rimasta lì abbastanza a lungo” ha detto la Black con una certa ironia. Si tratta di un ragno Huntsman, uno dei più pericolosi presenti in Australia, ma che raramente attacca l’uomo. Spiega ancora la Black: “Sono sempre i benvenuti. Qui ne siamo circondati, dato che vivo in una fattoria con mucche da latte e sette tori. Gli animali vivono di fronte casa quindi ci sono sempre un sacco di mosche. Per questo abbiamo bisogno e apprezziamo la presenza dei ragni”.

La pulizia delle sue zanne resta comunque molto inquietante da vedere. Il filmato, prima di finire su YouTube, è stato postato su Facebook dove ha raccolto 8 milioni di visualizzazioni.

I ragni Huntsman sono molto diffusi in Australia. Sono famosi per le loro dimensioni, (fino a 15 cm gamba) e per il fatto di essere molto pelosi. L’Huntsman è facile da trovare nelle abitazioni, spuntando magari da dietro le tende.

In realtà, essi sono riluttanti a mordere e sono più propensi alla fuga che all’attacco quando ci si avvicina. Il pericolo viene più da incidenti causati da autisti terrorizzati che reagiscono a un Huntsman che salta fuori da dietro il parasole o sul cruscotto di una macchina quando è in viaggio. Nonostante le loro dimensioni intimidatorie, i ragni Huntsman possono essere degli alleati in casa; aiutano a combattere i parassiti mangiando insetti più piccoli.