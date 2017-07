Siara, il pastore belga che si lancia con il paracadute da 4mila metri FOTO

BOGOTA’ – Un cane sfida la morte saltando da un aereo a circa 4200 metri di altezza. L’animale è un pastore belga che si chiama Siara e che è stata addestrata sin dalla nascita proprio per affrontare situazioni stressanti in ambienti diversi sia di giorno che di notte. Il cane lavora con l’aviazione colombiana e viene utilizzata in missioni particolari di salvataggio e ricerca di persone scomparse.

In queste foto pubblicate dal Daily Mail e scattate dal fotografo Oliver Ehmig, Siara si lancia con il paracadute insieme a Carlos Andrés Piñeros Ramírez, un s*****o che vanta 24 anni di servizio in missioni estreme.

Siara è stata immortalata durante il suo quinto e ultimo salto che fa parte della sua formazione. Il fotografo ha raccontato che la coppia, alla fine dell’esercitazione, era euforica. Tutto è andato per il meglio ed ora il cane è pronto ad entrare a pieno titolo nell’aeronautica colombiana.