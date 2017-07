Sophie, la gatta dello storico bomber Ezio Pascutti cerca casa

ROMA – Sophie, la gatta di Ezio Pascutti, lo storico bomber del Bologna del settimo scudetto che si è spento a gennaio a 79 anni, cerca una nuova casa. La gatta infatti è rimasta orfana, visto che il suo padrone prima e poi anche la moglie di Pascutti se ne sono andati nel giro di pochi mesi.

La gatta, scrive il Resto del Carlino, che ha 12 anni, pesa 8 chili e gode di ottima salute, ha sempre vissuto nella casa in cui i coniugi Pascutti abitavano fin dagli Anni ’60, all’angolo tra via Lame e via Riva Reno.

Da qualche settimana Sophie si trova invece a Loiano, nell’appartamento che anche quest’anno la signora Pascutti aveva preso in affitto per l’estate. Ma ora purtroppo le cose sono cambiate. Fino a fine agosto Sophie resterà a Loiano, accudita dai padroni di casa Ersilia e Fabio.

Chi volesse prendersene cura può inviare una mail a:[email protected]