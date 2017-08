RAYONG – Una donna thailandese di 85 anni è stata attaccata in bagno da un enorme pitone lungo 8 metri. Frail Chin Darachan era uscita dalla sua camera da letto per andare in un bagno esterno all’interno del villaggio in cui vive nella provincia rurale di Rayong. Quando ha aperto la porta, il serpente l’ha attaccata mordendola su entrambe le gambe. Il serpente ha poi cominciato ad avvolgersi intorno alla donna che ha urlato attirando l’attenzione di alcuni monaci presenti che sono corsi a salvarla impedendo che il serpente potesse avvolgere e di conseguenza soffocare l’anziana donna che, dopo essere stata medicata, è ora tornata a vivere nel villaggio.

Il pitone, ora liberato nella vicina giungla, è stato poi steso a terra e misurato. La sua lunghezza è spaventosa: quasi otto metri.

L’attacco è avvenuto verso le 22,30 del 7 agosto scorso. “Non provo rabbia verso il pitone. Stava facendo quello che per lui è naturale. Sono felice di sentirmi ancora viva. Ora però ho un po ‘paura ogni volta che devo andare in bagno” ha concluso la donna.