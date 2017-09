TEXAS CITY – Harvey non ha semplicemente costretto migliaia di persone a spostarsi. L’uragano che ha colpito il Texas e il sud degli Stati Uniti nelle scorse settimane, ha fatto arrivare sulle coste del Texas delle strane creature del mare di cui parla il Daily Mail.

La scorsa settimana, Preeti Desai della National Audobon Society ha pubblicato su Twitter una misteriosa creatura che ha trovato su una spiaggia di Texas City dopo il passaggio dell’uragano Harvey.La ragazza ha chiesto aiuto per provare ad identificare l’animale morto, apparentemente senza occhi e che sfoggia una bocca con denti affilati e un grande corpo cilindrico.

A prima vista sembra qualcosa che vive nel mare profondo, ha scritto Desai, aggiungendo: “All’inizio ho pensato di trovarmi davanti ad un petromizonte (vertebrato acquatico privo di mandibole e conosciuto anche con il nome di lampreda ndr). Quando mi sono avvicinata ho capito che non era quello. L’ho capito analizzando la bocca.

Desai ora chiede su Twitter ai biologi di aiutarli: “Questo è il tipo di cosa perfetta per Twitter”, ha aggiunto la giovane. I biologi hanno risposto che potrebbe trattarsi di una mega anguilla conosciuta per le sue difficoltà di riproduzione. L’opinione più diffusa è che si tratti di una specie di serpente marino che ricorda una zucca. L’animale è noto anche come anguilla tossica, ed è nativo proprio del Golfo del Messico.