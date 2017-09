NEW DELHI – In una foresta dello Stato indiano dell’Uttar Pradesh una tigre ha spaventato dodici scimmie che per la paura sono morte d‘infarto simultanamente. Gli abitanti del luogo hanno scoperto le scimmie in una radura della foresta e inizialmente erano sconcertati da quella che sembrava apparentemente una morte di massa, spiega il Daily Mail.

Sospettando che le scimmie fossero state avvelenate è stata effettuata l‘autopsia, da cui è emerso che tutte, nello stesso momento, erano state colpite da infarto. A effettuare le indagini nella zona di Kotwali Mohammadi, nell’Uttar Pradesh, sono stati alcuni veterinari e uno di loro, Sanjeev Kumar, ha dichiarato: “È stato confermato che le scimmie sono morte d’infarto, impaurite probabilmente dal ruggito di una tigre, felini che spesso attraversano quell’area”.

Le scimmie sono state trovate senza vita e un video sconvolgente mostra i lavoratori del corpo forestale mentre mettono i corpi in sacchetti di polietilene. Gli abitanti del villaggio hanno osservato che le tigri si aggirano spesso nella zona e, al momento della morte delle scimmie, le hanno sentito ruggire.

Ma la diagnosi d’infarto è stata oggetto di critiche degli esperti di fauna selvatica: Brijendra Singh, un veterinario, ha detto al Times of India: “Le scimmie sono animali selvaggi e non muoiono in questo modo, è possibile che soffrissero di qualche infezione”.