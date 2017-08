SYDNEY – Il guidatore di un’auto che sollecita un coccodrillo ad andarsene dalla strada allagata per non rischiare di venire investito. Una scenetta curiosa andata in scena in Australia, nei Territori del Nord, e catturata in questo video postato su YouTube.

La macchina stava procedendo in una strada completamente ricoperta dall’acqua e dal fango a causa delle alluvioni quanto il conducente si è trovato davanti il grosso rettile.

Al che il guidatore ha iniziato a suonare il clacson per avvertire il coccodrillo e convincerlo ad allontanarsi.

Il filmato è stato girato il 6 agosto e postato sul web con il significativo titolo “Solo in Australia!”. Solo alla fine del video si vede il grosso rettile allontanarsi al passaggio della macchina, una vecchia Holden Commodore.